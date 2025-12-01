La Autovía de Punilla fue elegida como obra vial provincial del año en Argentina

La construcción de la Autovía Punilla fue reconocida como Obra Vial Provincial del Año por la Asociación Argentina de Carreteras, durante la tradicional cena por el Día del Camino realizada en la sede del Automóvil Club Argentino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La distinción fue recibida por el vicepresidente de Caminos de las Sierras, Isaac Rahmane, en un evento que reunió a funcionarios, empresarios y referentes del sector vial de todo el país.

En esa misma ceremonia, la provincia de Córdoba obtuvo un segundo reconocimiento por su planificación y desarrollo en infraestructura vial durante 2025. El premio fue entregado a Martín Gutiérrez, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad.

La Autovía Punilla, también conocida como Alternativa Ruta 38, es una obra de montaña construida por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras. Requirió una inversión de 130 millones de dólares, financiada de manera parcial mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y fue habilitada el 25 de noviembre de 2024.

El nuevo corredor, de 21,8 kilómetros de extensión, permite desviar el tránsito pasante de los sectores urbanos de San Roque, Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín. Desde su apertura, contribuyó a agilizar la circulación regional, mejorar la movilidad interna y reforzar la seguridad vial en el Valle de Punilla.

Entre sus obras destacadas figura un puente de 480 metros sobre el lago San Roque, a la altura de la desembocadura del río Cosquín, que incluye paso peatonal; y otro puente de 210 metros sobre el río Yuspe. Durante su primer año de funcionamiento, por la autovía circularon 2,6 millones de vehículos.