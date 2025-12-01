La Cumbre abrió la temporada 2025/2026

La Cumbre. El pasado sábado, representantes del sector privado de La Cumbre, el municipio y medios de comunicación, participaron del lanzamiento de la temporada de verano 2026, con una presentación estilo “sunset” en el restaurante Amelia, cocina de entorno.

"Queremos agradecer a todos los que se acercaron a compartir esta actividad con nosotros, en un escenario increíble como muchos de los que esperamos compartir con quienes nos visiten el próximo verano", destacó el intendente Pablo Alicio.