La Orquesta de Carlos Paz encenderá el Árbol de Navidad de Bialet Massé

Bialet Massé. La localidad de Bialet Massé se alista para vivir una velada cargada de música y espíritu festivo. El próximo lunes 8 de diciembre, desde las 20 horas, la Plaza San Martín será el escenario del tradicional encendido del Árbol de Navidad, que este año contará con la presentación especial de la Orquesta Sinfónica de Villa Carlos Paz.

La gacetilla oficial del evento, difundida por la Municipalidad de Bialet Massé, destaca el carácter abierto y comunitario de la propuesta: la entrada será libre y gratuita, invitando a vecinos y visitantes a compartir un encuentro artístico en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la localidad.

La orquesta está integrada por decenas de músicos y se anticipa un espectáculo de gran nivel. La presentación promete un repertorio acorde a la ocasión, acompañando el momento en que se iluminarán las luces del árbol navideño, uno de los hitos que marca el inicio de la temporada festiva en la ciudad.

Desde el municipio remarcaron la importancia de generar espacios culturales accesibles y fomentar el encuentro comunitario en fechas significativas. El encendido del árbol, junto con la presentación sinfónica, se consolida como una de las actividades más esperadas por las familias de Bialet Massé.

La invitación queda abierta: una noche para disfrutar de la música, la magia de la Navidad y el encuentro entre vecinos.