Salsipuedes: Controles por casos de triquinosis

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, realizó días atrás inspecciones en establecimientos dedicados a la cría y engorde de ganado porcino en la localidad de Salsipuedes (departamento Colón).

El operativo tuvo como objetivo verificar el origen de los animales asociados a los casos positivos de triquinosis notificados por el Área de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

Durante los controles, se constató que los establecimientos sospechados de generar los casos no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para desarrollar la actividad y tampoco contaban con la documentación obligatoria para la comercialización de los animales.

Como resultado de las inspecciones, se interdictaron 14 porcinos de distintas categorías, destinados al autoconsumo familiar, hasta tanto se determine su destino final.

El operativo se llevó a cabo en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N°8417 (Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades Infectocontagiosas), Ley N°5542 (Marcas y Señales) y Ley N°6974 (Faenamiento e Industrialización de Carne).

Por consultas o denuncias, ingresar a la plataforma digital: dgfyc-mayg.hub.arcgis.com o comunicarse al 0800-888-82476.