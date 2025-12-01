San Roque: era falsa la denuncia de desmonte en la Plaza Nativa Joaquín

San Roque. Inspectores de la Policía Ambiental intervinieron en la Plaza Nativa Joaquín de la Comuna de San Roque, luego que una denuncia anónima señalara desmonte de especies autóctonas en el sector. Sin embargo, luego de la inspección se señaló que tal hecho nunca ocurrió.

"La Comuna de San Roque informa que el día 25/11/25 siendo las 11:30 horas recibió la visita de Policía Ambiental manifestando haber recibido denuncia por supuesta intervención en la arbolada de la Plaza Nativa Joaquín no encontrando desmonte alguno como lo establece el acta labrado por ellos mismos", destacó el jefe comunal Jorge Bustamante.

Obras de puesta en valor

Días atrás informaron desde la comuna que comenzaron las obras de puesta en valor de la Plaza Nativa Joaquin, ubicada en el Barrio Villa San Roque de Lago.

Este espacio público era objeto de reclamo de los vecinos, ya que necesitaba obras de revalorización, que finalmente comenzaron a realizarse.

Si bien no hay una fecha para la inauguración de las refacciones, desde la comuna señalaron que los trabajos se irán ejecutando sin descuidar otros sectores de la ciudad.