Valle Hermoso: se realizó el acto de cierre de los talleres culturales 2025
Valle Hermoso. El municipio de Valle Hermoso realizó el acto de cierre de los talleres culturales 2025.
Una etapa de aprendizaje, esfuerzo y nuevas habilidades llegó a su gran final: "Hicimos entrega de certificados a quienes se animaron a crecer, crear y superarse", señalaron desde el área de Cultura.
El encuentro se realizó en el salón del ex Hotel Buenos Aires, donde se celebró el trabajo de cada participante y el compromiso de los docentes. "Vamos por más conocimiento, más oportunidades y más comunidad", concluyeron.