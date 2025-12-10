Bialet Massé lanzó su Escuela de Verano y sumó una nueva sede

La Municipalidad de Bialet Massé presentó oficialmente su Escuela de Verano 2025/26, una propuesta recreativa y educativa destinada a niños, niñas y adolescentes de la localidad, que este año llega con una importante novedad: la incorporación de una nueva sede en el barrio Mirador del Lago.

El anuncio, difundido a través de material gráfico municipal, destaca la apertura de inscripciones, que ya se encuentran disponibles para las familias interesadas. La iniciativa, que se desarrolla cada temporada estival, busca garantizar espacios de inclusión, aprendizaje y juego, con actividades deportivas, recreativas y acuáticas.

El diseño del afiche oficial—con la imagen de un sol con gafas sobre un fondo azul de agua—refuerza el espíritu veraniego de la propuesta y acompaña el lema “Escuela de Verano 2025/26”, junto al llamado central a participar de un programa que se consolida.

Desde el municipio señalaron que la ampliación a Mirador del Lago responde a la creciente demanda de cupos y a la necesidad de acercar la actividad a más familias del ejido. De este modo, la gestión 2023–2027 suma infraestructura y opciones para que los más chicos disfruten del verano en un entorno cuidado y con coordinación profesional.

Las inscripciones continúan abiertas, y se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre horarios, grupos y actividades específicas en cada sede. Con esta nueva edición, Bialet Massé reafirma su compromiso con la promoción de espacios públicos para la recreación, el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad.