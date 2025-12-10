Capilla del Monte refuerza la prohibición de pirotecnia y globos aerostáticos

La Municipalidad de Capilla del Monte lanzó una nueva campaña de concientización sobre la prohibición de uso de pirotecnia de estruendo y globos aerostáticos durante las fiesta de Navidad y Año Nuevo. «Lo que a vos te divierte, a ellos los lastima»; reza la publicación realizada en las redes sociales del gobierno local, que está acompañada de la imagen de un perro.

Este tipo de acciones apuntan a reforzar la empatía y promover celebraciones responsables, especialmente en épocas festivas donde suele incrementarse el uso de pirotecnia.

La normativa vigente en Capilla del Monte no solo limita los artefactos de estruendo por sus efectos negativos en mascotas, sino también por los riesgos que implican para bebés, personas mayores y personas con hipersensibilidad auditiva. Asimismo, la prohibición del lanzamiento de globos aerostáticos responde a razones de seguridad: estos elementos pueden provocar incendios, poner en riesgo viviendas, zonas rurales y áreas naturales protegidas.

Funcionarios del área ambiental y de seguridad ciudadana remarcaron que Capilla del Monte viene consolidando, desde hace años, políticas locales orientadas a un entorno más seguro, amigable y respetuoso con la fauna. Además, recordaron que el incumplimiento de la ordenanza puede derivar en sanciones.

Con este nuevo llamado a la responsabilidad colectiva, el municipio busca que vecinos y turistas acompañen la iniciativa y opten por formas de festejo libres de estruendo, priorizando el bienestar de toda la comunidad.