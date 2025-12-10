Cuesta Blanca gestiona fondos para sanear la cuenca del río San Antonio

Gaitán anunció una obra histórica
Cuesta Blanca gestiona fondos para sanear la cuenca del río San AntonioSe busca obtener el respaldo de la Provincia para encarar obras claves para toda la región.
La jefa comunal Ana Gaitán confirmó que se dio inicio al proceso de planificación de las obras de agua potable y cloacas en Cuesta Blanca. Se trata de un anuncio histórico para dar inicio a una serie de obras que marcarán el futuro de la localidad ubicada en la zona sur del Valle de Punilla y se complementará con una nueva política de manejo de residuos sólidos.
El programa de Planificación de Obras de Red de Agua Potable y Red Domiciliaria de Líquidos Cloacales Etapa 1, abordará lo que se entiende como la «zona crítica», de mayor impacto sobre el río San Antonio y el lago San Roque.
Desde la comuna, se pusieron en marcha una serie de gestiones ante el gobierno provincial para obtener los fondos necesarios y avanzar en el saneamiento de la cuenca.
Pero además, los trabajos vinculados a la redes de agua y cloacas se verán fortalecidos con la ejecución del reciclado ecológico de residuos sólidos que son recolectados en la localidad.