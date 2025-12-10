Dos industrias del departamento San Justo se conectaron a la red de gas natural

En el marco del programa provincial “Conectar Gas Industrias”, dos importantes empresas del departamento San Justo se conectaron a la red de gas natural.

Se trata de La Piemontesa de Brinkmann y Lapacor de La Paquita.

La gasificación de la provincia es una política de Estado que impulsa el Gobierno de Córdoba para fortalecer la competitividad del sector productivo.

La disponibilidad de gas natural por red reduce costos de operación, mejora la eficiencia energética y potencia el crecimiento de las industrias cordobesas.

Esta estrategia se sostiene con la ejecución de gasoductos troncales y la ampliación de redes en municipios y comunas.

El subsecretario de Infraestructura Gasífera del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Rubén Borello; el secretario de Gobierno, Augusto Pastore; y el legislador departamental Gustavo Tevez recorrieron ambas firmas y supervisaron las instalaciones realizadas para su puesta en servicio.

Lapacor S.R.L., dedicada a la extrusión y prensado de soja para la obtención de expeller y aceite, reemplazó el gas licuado de petróleo por gas natural, lo que mejora la eficiencia de su proceso integral de producción.

Por su parte, La Piamontesa S.A., empresa de referencia en la elaboración de fiambres, embutidos y productos cárnicos, sustituyó el fuel-oil por gas natural para su proceso completo de faena, desposte, producción y comercialización.

Con estas conexiones, ambas industrias se suman a los beneficios del servicio por red: menores costos operativos, mayor eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y un suministro más seguro.