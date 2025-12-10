Jubilados y pensionados cobrarán aguinaldo y bono antes de Navidad

Los jubilados y pensionados provinciales recibirán el medio aguinaldo el próximo 22 de diciembre, según informó el Gobierno de Córdoba. Además, el lunes 15 se acreditará el bono extraordinario bimestral de $100.000 destinado a quienes perciben haberes de hasta $1.300.000.

Los salarios de diciembre estarán disponibles el día 30, y el ingreso promedio provincial para este mes se ubicará en $1.712.862. Con la suma del bono, el haber mínimo alcanzará los $800.000.

Las medidas fueron anunciadas para asegurar ingresos previos a las fiestas y aliviar el efecto inflacionario sobre el sector pasivo.