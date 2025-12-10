La Legislatura distinguió a Adriana Mufarrege y Beatriz Laborde por su aporte artístico

La Legislatura de Córdoba distinguió este martes a la tarde a las artistas Adriana Mufarrege y Beatriz Laborde, referentes del arte del mosaico en la provincia. La iniciativa fue impulsada por las legisladoras Karen Acuña y Silvina Jurich, quienes promovieron el beneplácito para reconocer la trayectoria y el trabajo de ambas creadoras.

El acto se llevó a cabo en la Sala de Comisiones 1 de la Unicameral. Allí se destacó el aporte que Mufarrege y Laborde realizan en la muestra “Entre lo visible y lo invisible: cartografía de lo humano”, donde abordan miradas complementarias sobre la condición humana a través del lenguaje del mosaico.

Durante el reconocimiento, Acuña subrayó el valor simbólico y cultural del trabajo de las artistas y afirmó: “Gracias por representarnos tan bien; ustedes, con el arte del mosaico, le aportarán mucho a la economía naranja de nuestra provincia”.

En el mismo encuentro, la legisladora entregó a Romina Fascendini la declaración oficial que establece la adhesión de la Unicameral al Festival Federal de Mosaico FeMo, que se realizará del 2 al 5 de abril de 2026 en Córdoba y en otras diez jurisdicciones del país. El evento propone una celebración simultánea del arte en diferentes ciudades argentinas, bajo el lema “Celebramos el arte en alianza y simultaneidad festivalera”.

La muestra en la que participan Mufarrege y Laborde cuenta con curaduría de Sofía Ighina. Según los fundamentos legislativos, Mufarrege trabaja una poética de lo visible a partir de superficies, texturas y colores que articulan escenas humanas, mientras que Laborde aborda lo intangible desde la memoria y la psique mediante mosaicos sobre madera calada.

Ambas artistas poseen una extensa formación y desarrollo profesional. Mufarrege, nacida en 1962, es egresada de la Escuela de Artes de la UNC y trabaja en mosaico desde 2010, desarrollando además proyectos educativos dentro y fuera del país. Laborde, nacida en 1980, es licenciada en pintura por la UNC y codirige De Copete Gestión Cultural, con participación activa en muestras, encuentros y simposios nacionales e internacionales.

Respecto al Festival Federal de Mosaico FeMo, la iniciativa legislativa señala que su objetivo es fomentar un espacio de intercambio artístico, visibilización y fortalecimiento cultural con enfoque federal. Las actividades incluirán talleres, intervenciones, charlas, ferias, exposiciones y recorridos urbanos organizados bajo lineamientos de accesibilidad, sostenibilidad y colaboración entre territorios.

El proyecto resalta además la importancia de promover redes institucionales y participación colectiva para consolidar un entramado cultural democrático y plural.