La Legislatura realizó la audiencia pública sobre el Presupuesto provincial 2026

Este martes se desarrolló en la Legislatura de Córdoba la audiencia pública correspondiente al análisis del paquete de leyes económicas para 2026, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo provincial. La instancia, prevista por la Constitución Provincial y el reglamento de la Unicameral, permitió escuchar a referentes de entidades, organizaciones y ciudadanos inscriptos para participar.

Durante la jornada, los oradores presentaron observaciones, apoyos y cuestionamientos a los tres proyectos en discusión: el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para 2026, la Ley Impositiva Anual y la modificación del Código Tributario Provincial junto a normas vinculadas. Sus exposiciones, si bien no son vinculantes, amplían el panorama previo al debate legislativo.

Se expresaron representantes de APyme; la Mesa de Emergencia Alimentaria; el Movimiento de Trabajadores Excluidos; centros de jubilados y pensionados; cooperativas de la economía social; el Encuentro de Organizaciones; la Asociación de Clínicas Privadas; la Confederación de Clínicas y Sanatorios; los colegios de Escribanos y Abogados; la Sociedad Rural; Cepuc; y vecinos de la ciudad. Las intervenciones incluyeron planteos de sectores productivos, demandas sociales, observaciones técnicas y acompañamientos parciales o totales a las iniciativas.

La audiencia tuvo lugar en la sala de comisiones “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” del nuevo edificio legislativo, y también contó con participantes conectados de manera remota a través de la plataforma Zoom. El encuentro fue encabezado por Ricardo Sosa, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, junto a legisladores que siguieron la sesión tanto presencialmente como de forma virtual.

El Presupuesto 2026 ya cuenta con aprobación en primera lectura. La Unicameral prevé avanzar con el tratamiento en segunda lectura en la sesión del 17 de diciembre, donde se definirá el marco económico provincial para el próximo año.