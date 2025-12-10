La Unicameral distinguió a Leandro Illia por su libro sobre su padre

Leandro Illia, hijo del expresidente Arturo Illia, presentó su libro “Arturo Illia, mi padre” en la Legislatura de Córdoba, donde recibió un beneplácito por su aporte a la memoria democrática argentina. El reconocimiento subrayó el valor testimonial de la publicación y su contribución a preservar la figura del exmandatario.

El texto del beneplácito remarcó que la obra representa “un gesto de memoria” y un legado destinado a fortalecer los valores democráticos. En el acto estuvieron presentes los legisladores Carlos Carignano, Ariel Grich, Graciela Bisotto, Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Alfredo Nigro y José Bría.

En el escenario acompañaron al autor la legisladora Inés Contreras —impulsora del proyecto 44505—, el vicepresidente segundo de la Unicameral, Oscar Saliba, el presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich, y el presidente de la UCR provincial e intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. También asistieron el intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti; representantes del Grupo Editorial Planeta; familiares, amigos y público general.

Durante su intervención, Contreras señaló que la obra permite “acercarnos a Illia de una manera íntima”, destacando valores como honestidad, austeridad y compromiso institucional. Ferrer, a su turno, afirmó: “Tenemos la obligación de hacer justicia a la memoria histórica de un hombre que vino desde el interior del interior e hizo grandes transformaciones”.

El reconocimiento fue aprobado por mayoría en la sesión del 29 de octubre, tras una iniciativa conjunta de legisladores del bloque radical.

En su presentación, Leandro Illia definió el libro como una “obligación moral” y sostuvo que buscó relatar con fidelidad hechos poco conocidos de su padre. Compartió anécdotas sobre el interés del expresidente en la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y recordó dos de sus enseñanzas: la importancia de conocer en profundidad lo que se gobierna y la necesidad de evitar la improvisación en política.

“Cumplió con lo que prometió, hizo lo que dijo en todos los niveles”, concluyó el autor ante los asistentes.