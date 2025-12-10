San Roque dictará un curso presencial de manipulación de alimentos

Tendrá validez nacional
San Roque dictará un curso presencial de manipulación de alimentosUna alternativa que agiliza la obtención del certificado para comerciantes, emprendedores gastronómicos y trabajadores del rubro.
La comuna de San Roque anunció una nueva edición del Curso Presencial de Manipulación de Alimentos, una capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en contacto directo con alimentos y que requieren obtener el carnet oficial con validez nacional por tres años.
El encuentro se realizará el 7 de enero a las 9 de la mañana, según detalla el afiche difundido por el área de Bromatología. La modalidad será totalmente presencial e incluirá clase y examen el mismo día, una alternativa que agiliza la obtención del certificado para comerciantes, emprendedores gastronómicos y trabajadores del rubro.
Para acceder a información detallada sobre requisitos, materiales y procedimientos del examen, las autoridades municipales invitan a los interesados a unirse al grupo de WhatsApp habilitado especialmente para el curso. Además, se encuentran disponibles los contactos oficiales del área: el teléfono 3546 177191 y el correo [email protected]
La capacitación en manipulación segura de alimentos se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar buenas prácticas higiénico-sanitarias en toda la cadena alimentaria. Por ello, el municipio remarca la importancia de participar de instancias formativas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio y proteger la salud pública.
Con este nuevo curso, San Roque continúa fortaleciendo las políticas locales de control, prevención y educación bromatológica, promoviendo estándares profesionales en la elaboración y comercialización de alimentos en la región.