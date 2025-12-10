Se hizo el cierre anual de las escuelitas municipales de Huerta Grande

La semana pasada se realizó el cierre anual de las escuelitas municipales de Huerta Grande, que funcionaron durante todo el año en el balneario municipal.

La actividad contó con la participación de más de 220 chicos, quienes disfrutaron de una tarde con juegos, merienda y mucho más.

Este cierre fue acompañado por el el intendente Germán Corazza; la Directora de Turismo y Deportes, Florencia Zucchini y muchos de los profesores del área y parte del equipo de la Municipalidad.