Se hizo la segunda reunión de trabajo

Valle Hermoso avanza en la conformación de la Junta de Historia

Un espacio fundamental para preservar, estudiar y fortalecer nuestra identidad local.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
miércoles, 10 de diciembre de 2025 · 12:47

La ciudad de Valle Hermoso albergó la segunda reunión abierta de la Junta de Historia, una iniciativa impulsada por los concejales del bloque Juntos Somos Más y la Dirección de Cultura.

Este nuevo encuentro sigue marcando los primeros pasos hacia la conformación de este espacio fundamental para preservar, estudiar y fortalecer nuestra identidad local.

«Recordamos que ya está en funciones una comisión organizadora de 12 integrantes, encargada de elaborar el marco técnico y el proyecto de ordenanza que dará forma definitiva a la Junta de Historia»; informaron.

Galería de fotos

Más de
Valle Hermoso segundo encuentro Junta de Historia identidad

Comentarios