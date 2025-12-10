Valle Hermoso avanza en la conformación de la Junta de Historia

La ciudad de Valle Hermoso albergó la segunda reunión abierta de la Junta de Historia, una iniciativa impulsada por los concejales del bloque Juntos Somos Más y la Dirección de Cultura.

Este nuevo encuentro sigue marcando los primeros pasos hacia la conformación de este espacio fundamental para preservar, estudiar y fortalecer nuestra identidad local.

«Recordamos que ya está en funciones una comisión organizadora de 12 integrantes, encargada de elaborar el marco técnico y el proyecto de ordenanza que dará forma definitiva a la Junta de Historia»; informaron.