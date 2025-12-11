El BEC seguirá vigente hasta el 26 de diciembre para acompañar el cierre académico

La Secretaría de Transporte de la Provincia informó que el Boleto Educativo Cordobés permanecerá vigente hasta el viernes 26 de diciembre, con el objetivo de asegurar la movilidad de toda la comunidad educativa durante el cierre del calendario académico.

La extensión alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, superior y universitario, tanto de instituciones públicas como privadas con aporte estatal. También incluye a estudiantes universitarios de establecimientos privados sin subsidio estatal que cuenten con becas que cubran al menos la mitad del arancel. El beneficio se mantiene además para docentes y personal no docente de instituciones públicas y privadas con aporte estatal.

Según comunicó el organismo, el BEC volverá a habilitarse en 2026 al inicio del ciclo escolar o académico correspondiente a cada nivel.

El acceso al beneficio requiere estar matriculado en el ciclo lectivo vigente y realizar el trámite de manera online a través de Ciudadano Digital nivel 2, completando el Formulario Único de Postulantes.

“El gobernador Martín Llaryora nos instruyó a continuar fortaleciendo esta política pública que permite el acceso a la educación, que es una prioridad de la gestión. La continuidad del BEC garantiza igualdad de oportunidades para miles de cordobeses y cordobesas”, sostuvo el secretario de Transporte, Marcelo Rodio.