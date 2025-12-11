La inflación cordobesa fue de 2,6% en noviembre y acumula 33,7% anual

El Índice de Precios al Consumidor Córdoba registró en noviembre un incremento del 2,6% respecto del mes anterior, según el informe difundido por la Dirección de Estadísticas y Censos. Con este resultado, la variación interanual alcanzó el 33,7%.

El desempeño del mes estuvo influido principalmente por incrementos en el capítulo Alimentos y bebidas, donde subieron carnes y derivados, frutas y alimentos consumidos en restaurantes. También se destacaron aumentos en propiedades, combustibles, agua y electricidad, producto de actualizaciones tarifarias en servicios públicos.

En transporte y comunicaciones incidió especialmente el ajuste en el boleto de colectivo, seguido por incrementos en combustibles, vehículos y servicios telefónicos.

En relación con la estructura de la canasta, los bienes —que representan el 59% del total— tuvieron una variación mensual de 2,7%, mientras que los servicios —el 41% restante— aumentaron 2,5%.

La desagregación adicional muestra que los bienes y servicios estacionales subieron 3,8%; los regulados, 2,8%; y la inflación núcleo, 2,4%.

El organismo recordó que el IPC-Cba se construye a partir del relevamiento de aproximadamente 19.000 precios por mes en más de 1.400 establecimientos de la ciudad, siguiendo estándares metodológicos internacionales.