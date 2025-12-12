Habrá pirotecnia cero en Valle Hermoso

Valle Hermoso. El Área de Salud Animal de la Municipalidad de Valle Hermoso recordó que está vigente la Ordenanza 828/2013, que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia en toda la localidad.

La medida alcanza a particulares, comercios y eventos, y su incumplimiento derivará en multas.

Según se aclaró desde el municipio, “la pirotecnia provoca en los animales taquicardia, temblores, estrés, aturdimiento, convulsiones, pérdida de control, miedo y hasta la muerte. Cuidemos a quienes no pueden pedir ayuda. Elegí empatía. Elegí pirotecnia cero”.