Caminos de las Sierras plantó más de 41 mil árboles nativos en rutas de acceso a Córdoba

La empresa Caminos de las Sierras plantó, en los últimos dos años, un total de 41.914 árboles y 66.167 arbustos de especies nativas en las principales rutas que integran la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Del total de ejemplares implantados, el 50 por ciento fue destinado a la forestación de la avenida Circunvalación.

El trabajo se enmarca en un proyecto de sostenibilidad ambiental que la empresa desarrolla desde septiembre de 2022, con el objetivo de incrementar la cobertura forestal, preservar la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas locales en las zonas de influencia de las rutas concesionadas.

De cara al próximo año, uno de los principales desafíos del programa es duplicar la cantidad de árboles existentes en la Circunvalación, con la meta de generar pequeños bosques que rodeen la ciudad de Córdoba y contribuyan a mejorar la calidad ambiental y paisajística.

Las tareas de plantación se realizan íntegramente con especies producidas en el vivero propio de la empresa, ubicado en la sede Malagueño y en funcionamiento desde 2021. Allí se cultivan árboles como algarrobo blanco, cina cina, aguaribay, acacia visco, molle y chañar, además de arbustos nativos como espinillo, tusca, manzano de campo, moradillo, chilca y retama, entre otros.

Las implantaciones están a cargo del personal del área Espacios Verdes de Caminos de las Sierras, y también se llevan adelante mediante convenios con municipios de la zona concesionada. En estos casos, la empresa entrega las plantas y brinda asesoramiento técnico para su correcta implantación y mantenimiento.

Un vivero con producción propia

El vivero de Caminos de las Sierras depende del área Espacios Verdes y cuenta con un equipo de 30 personas entre técnicos, especialistas y operarios. Dispone de un invernadero de 360 metros cubiertos, construido con materiales reciclados y equipado con un sistema automatizado de riego por aspersión.

Actualmente, la empresa avanza en la construcción de un segundo invernadero de similares características, con el objetivo de duplicar la producción e incorporar nuevas especies nativas. El stock actual asciende a cerca de 30 mil árboles y 54 mil arbustos.

La producción se realiza a partir de semillas recolectadas en zonas cercanas a las rutas o mediante esquejes y división de matas. Luego de su desarrollo en invernadero, las plantas son trasladadas a espacios con condiciones similares a los lugares donde serán implantadas.

Tras un período de 12 meses, cuando los ejemplares alcanzan el nivel adecuado de vigor y rusticación, se procede a su plantación. Los árboles y arbustos leñosos se colocan a la vera de las rutas, mientras que las especies semileñosas, herbáceas y gramíneas se destinan a rotondas y canteros. El seguimiento posterior incluye riego, reposición de tutores y podas de formación.