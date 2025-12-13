El Ministerio de Salud activó una mesa de expertos ante la evolución del virus H3N2

El Ministerio de Salud de la Provincia conformó este viernes el Comité Asesor de Salud Pública, una mesa interdisciplinaria integrada por especialistas en infectología, epidemiología y gestión sanitaria, con el objetivo de analizar y monitorear la situación de la variante K del virus de la gripe H3N2 detectada en países de Europa y América del Norte.

La iniciativa apunta a anticiparse a posibles escenarios y definir un plan estratégico para la próxima temporada de circulación viral 2026 en Córdoba. El comité fue conformado a partir de la aparición de nuevos cuadros gripales en el hemisferio norte y por instrucción del gobernador provincial.

Al respecto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, señaló que la convocatoria busca “generar una mesa de trabajo, de comunicación y de planificación estratégica para la próxima temporada, en base a la experiencia acumulada y con medidas que puedan implementarse con tiempo”.

El comité quedó bajo la coordinación de Sonia Nievas, directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud de la Secretaría de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial, y está integrado por referentes del sistema sanitario provincial, del Consejo de Médicos de Córdoba, la Red Provincial de Infectología, hospitales de referencia, el Laboratorio Central y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), entre otros organismos. También forman parte académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes no pudieron asistir al primer encuentro por motivos personales.

Durante la primera reunión, los especialistas intercambiaron diagnósticos y evaluaron posibles estrategias, destacando la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios. En ese sentido, la directora de Epidemiología, María Eugenia Vittori, aclaró que la vigilancia implica “estar atentos ante la eventual llegada de personas con síntomas compatibles con gripe”, sin que ello signifique retomar medidas como el hisopado masivo o el aislamiento obligatorio.

Asimismo, se remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente la vacuna antigripal, en particular para quienes tengan previsto viajar a países con circulación activa de H3N2. Desde Salud recordaron que la campaña de vacunación antigripal continúa vigente en toda la provincia.

Los especialistas también insistieron en reforzar las medidas de prevención habituales, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y la higiene respiratoria al toser o estornudar.

Finalmente, se avanzó en la elaboración de un plan integral que contemple la planificación hospitalaria, la capacidad diagnóstica, la preparación del recurso humano y distintas estrategias de inmunización, con el objetivo de garantizar una atención segura y de calidad ante eventuales brotes.