Casamientos al aire libre y en edificios históricos: la nueva propuesta municipal

Con el inicio de la temporada estival y en el marco de la recuperación de espacios públicos, la Municipalidad de Córdoba puso a disposición distintos lugares emblemáticos de la ciudad para la celebración de uniones matrimoniales.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y permite que los contrayentes puedan casarse en entornos abiertos y culturales como el Rosedal, la Isla Crisol, el Parque Sarmiento y edificios públicos municipales de valor histórico, cultural y arquitectónico.

Entre los espacios destacados se encuentra el Cabildo histórico, uno de los símbolos arquitectónicos y patrimoniales de la ciudad, que por primera vez se incorpora como escenario para este tipo de ceremonias. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Registro Civil, la Subsecretaría de Cultura y el Ente BioCórdoba.

Para acceder al servicio, los interesados deben enviar la solicitud a través de la plataforma CiDi. El costo es de $39.000 para ceremonias realizadas en días y horarios hábiles, mientras que en fines de semana, feriados u horarios especiales el arancel asciende a $65.000.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, señaló que la iniciativa busca acercar el Estado a momentos significativos de la vida de los vecinos y ampliar las opciones disponibles para la celebración de matrimonios, al tiempo que se revalorizan espacios públicos recuperados en distintos puntos de la ciudad.