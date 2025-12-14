Lápices que cuentan historias: talleres barriales exponen en la Legislatura

Este viernes por la tarde quedó inaugurada en la Legislatura de Córdoba la segunda edición de la muestra “Dibujando somos felices”, una exposición que reúne 60 dibujos en lápiz y color realizados por alumnos y alumnas de talleres barriales coordinados por el profesor Rafael Céliz.

La exhibición se desarrolla en el hall central del primer piso del edificio legislativo, donde la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales cedió el espacio para la presentación de las obras. Los dibujos pertenecen a participantes de entre 6 y 76 años, provenientes de talleres que funcionan en los barrios Villa Unión, Los Plátanos y Rosedal, unidos por la experiencia de expresión artística compartida.

La inauguración contó con la presencia de los artistas y sus familias, y marcó el cierre anual de los talleres barriales. El nombre de la muestra fue elegido por los propios alumnos y refleja el espíritu con el que se desarrollan estos espacios de aprendizaje y creación.

Durante el acto, el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral, Federico Menis, destacó la apertura del edificio legislativo a iniciativas culturales comunitarias y transmitió el saludo de la vicegobernadora Myrian Prunotto a los participantes. Además, valoró el trabajo sostenido de los talleres como espacios necesarios para niños y adultos.

Por su parte, Rafael Céliz agradeció la posibilidad de exponer en la Legislatura y remarcó la importancia de visibilizar el talento de quienes participan de sus talleres, tanto chicos como adultos.

La muestra permanecerá habilitada hasta fines de diciembre en la sede de la Legislatura, ubicada en avenida Emilio Olmos 580, y puede recorrerse de manera gratuita.

Los talleres coordinados por Céliz funcionan desde 2021 y fueron creciendo con el paso de los años. Entre sus hitos se destaca la participación de alumnos en publicaciones internacionales, intercambios con artistas del exterior y reconocimientos en concursos provinciales, consolidando una experiencia cultural con fuerte anclaje barrial.