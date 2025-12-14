Reconocimiento oficial al Estudiantes de Río Cuarto por su llegada a Primera

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó este viernes en Río Cuarto el reconocimiento oficial al plantel de Estudiantes, tras el histórico ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, un logro que proyecta al sur provincial en la élite del deporte nacional y consolida a Córdoba como una de las plazas más fuertes del país.

El acto se desarrolló en el Estadio Ciudad de Río Cuarto “Antonio Candini” y contó con la presencia del presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, el legislador departamental Ariel Grich y el presidente del club, Alicio Dagatti, además de autoridades provinciales y locales.

Durante el homenaje, Prunotto destacó que el ascenso “no es solo un mérito deportivo”, sino el resultado de un trabajo sostenido y colectivo. En ese marco, señaló que el logro de Estudiantes refleja valores como el esfuerzo, la perseverancia y la planificación, y reafirmó el acompañamiento del Gobierno provincial al desarrollo del deporte.

En el encuentro, Dagatti y el capitán Gonzalo Maffini entregaron camisetas conmemorativas y guiaron un recorrido por el estadio, donde se anunciaron obras de refacción y mejoras de infraestructura destinadas a fortalecer el crecimiento institucional y deportivo del club.

El momento central del acto fue la entrega de la placa oficial de reconocimiento, mientras que el legislador Grich formalizó el beneplácito legislativo, remarcando el rol del Estado en la promoción del deporte como política pública.

Con este ascenso, Estudiantes de Río Cuarto se incorporará en 2026 a la Primera División, en una temporada inédita para Córdoba, que contará con cuatro equipos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Participaron también del acto el jugador Sergio “Bocha” Ojeda; el director del Centro Cívico delegación Río Cuarto, Julián Oberti; el intendente de Las Vertientes, Javier Girardi; y la directora de Vinculación de la Legislatura, Silvina González, entre otras autoridades.