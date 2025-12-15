Córdoba homenajeó a trabajadores estatales con tres décadas de labor

El Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó un acto de reconocimiento a 133 empleados y empleadas públicas que cumplieron 30 años de servicio en la Administración Pública Provincial, destacando su trayectoria y aporte sostenido al funcionamiento del Estado.

La ceremonia se desarrolló en un clima de emoción y reconocimiento, con la participación de familiares, compañeros de trabajo y autoridades provinciales, que acompañaron a los agentes homenajeados en este momento significativo de su carrera laboral.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo cotidiano que desempeñan los empleados públicos, su vocación de servicio y el rol clave que cumplen en la implementación de políticas públicas y en el funcionamiento integral de la administración provincial.

A través de esta distinción, el Gobierno de Córdoba reafirmó la importancia de la experiencia, la trayectoria y el esfuerzo de quienes, día a día, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del Estado provincial.