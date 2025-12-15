Se aprobó la creación de la Junta de Historia de Valle Hermoso

El Concejo Deliberante de Valle Hermoso aprobó por unanimidad la ordenanza de creación de la Junta de Historia. Durante la sesión, se incorporaron varias modificaciones a partir de los aportes recibidos.

El próximo paso será la designación de los miembros que conformarán esta importante institución cultural y social.

La convocatoria esta abierta a todos los vecinos, y la elección se realizará a mano alzada en asamblea el miércoles 17/12 a las 19 hs. «Muchas gracias por ser parte de este proceso de creación de la Junta de Historia de Valle Hermoso»; indicaron desde el municipio.