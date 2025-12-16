Bialet Massé lanza su primer workshop turístico: «Re-Creando Bialet»

La Municipalidad de Bialet Massé, a través de la Dirección de Turismo, lanzó el Primer Workshop Turístico denominado «Re-Creando Bialet», una iniciativa inédita en el Valle de Punilla destinada a potenciar el desarrollo de los prestadores turísticos locales.

El encuentro es fruto del trabajo articulado entre el municipio, encabezado por su intendente Eduardo Reyna, y las mesas de trabajo con emprendedores de la localidad, con el objetivo de generar un espacio innovador de intercambio, capacitación y fortalecimiento comercial.

El evento se realizará el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 17 horas en el Salón TOHAEN del Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Del Campillo esquina Rivadavia, Bialet Massé.

La entrada es libre, abierta y gratuita.

Durante la jornada, los prestadores podrán promocionar su emprendimiento sin costo, mediante la exposición de un stand fijo, compartiendo el espacio con representantes de todos los rubros turísticos de la localidad. Será una oportunidad clave para generar vínculos, construir alianzas estratégicas y fortalecer la presencia de la oferta local en el mercado.

La propuesta contará con disertaciones de la Agencia Córdoba Turismo, el Banco de la Provincia de Córdoba, el Instituto de Educación Superior Mariano Moreno, además de diversos expositores y un patio de degustación. También habrá espacios de formación, debate y actualización sectorial. Diego Sosa, encargado del Área de Turismo, Cultura y Deportes de Bialet Massé, señaló que el workshop se convierte en «un espacio de intercambio y aprendizaje sobre las demandas y respuestas posibles que se pueden ofrecer en el sector turístico desde la perspectiva de la identidad de cada región».

Al finalizar el workshop, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la temporada de verano.