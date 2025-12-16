Cabalango hizo una inversión histórica para mejorar la gestión de residuos

La comuna de Cabalango hizo una inversión histórica y dio un paso fundamental en la gestión ambiental al adquirir su primer camión compactador OKM, un equipamiento clave para mejorar el servicio de recolección de residuos.

La compra se pudo materializar gracias a la gestiones realizadas por la presidenta comunal Carla Bruno ante el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Ambiente.

En ese sentido, se conoció que se destinaron aportes del Fondo Ambiental como una reafirmación del compromiso con políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible y que impulsa el gobernador Martín Llaryora.

«Seguimos trabajando por un Cabalango con más servicios, más cuidado ambiental y más futuro»; expresaron desde la comuna.