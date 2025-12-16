Cordobeses en Alerta ya suma 100 mil vecinos adheridos en la ciudad de Córdoba

El programa Cordobeses en Alerta continúa consolidándose como una herramienta clave de participación ciudadana en materia de prevención y seguridad. Esta semana alcanzó los 100.000 vecinos adheridos, con presencia en 144 barrios de la ciudad de Córdoba.

A lo largo del año, el sistema recibió más de 24.234 alertas, lo que permitió concretar más de 1.500 intervenciones positivas en distintos puntos de la capital provincial. Las actuaciones se dieron a partir de avisos enviados por los propios vecinos, que derivaron en respuestas rápidas y coordinadas con las fuerzas de seguridad.

La herramienta, basada en el modelo Ojos en Alerta, fue iniciada en la municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y se implementó por primera vez a nivel provincial en Córdoba. Funciona a través de WhatsApp, lo que facilita su uso y permite el envío de mensajes de texto, audios, fotos, videos y ubicación en tiempo real.

Cada aviso es recibido por operadores especializados, quienes evalúan la situación y activan de manera inmediata al móvil policial asignado al sector, optimizando los tiempos de respuesta ante emergencias o situaciones sospechosas.

Entre los principales puntos fuertes del programa se destacan su confidencialidad, gratuidad y facilidad de uso. La identidad y los datos personales de quienes envían alertas se encuentran protegidos en todo momento, lo que fomenta la confianza y el compromiso ciudadano.

La articulación entre vecinos y fuerzas policiales permitió fortalecer la prevención del delito, mejorar la presencia territorial del Estado y generar intervenciones más rápidas y efectivas en los barrios.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el crecimiento del programa refleja el compromiso de la comunidad en la construcción de una provincia más segura, donde la participación ciudadana cumple un rol central.

Cómo adherirse al programa

Las personas interesadas en sumarse a Cordobeses en Alerta deben ingresar al mapa disponible en el sitio oficial del Gobierno de Córdoba, buscar su dirección y completar el formulario correspondiente. Una vez finalizado el proceso, deben agendar el número de WhatsApp del programa y participar de las charlas informativas para conocer en detalle su funcionamiento.

Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones y más, en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/