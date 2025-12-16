El Jardín Rayito de Sol tuvo su Gran Fiesta de Cierre de Año

Valle Hermoso. El Jardín Maternal Rayito de Sol de Valle Hermoso vivió una jornada llena de alegría y emoción durante la Gran Fiesta de Cierre de Año, realizada el pasado 12 de diciembre frente a la institución.

Familias, niños y miembros de la comunidad se reunieron para compartir una tarde de encuentros, juegos y sonrisas, celebrando todo lo vivido a lo largo de este 2025. El momento más esperado llegó con la visita de Papá Noel, que despertó la ilusión y la emoción de los más pequeños, dejando postales cargadas de magia.

Desde la institución agradecieron a todas las familias y a la comunidad por acompañar este especial cierre de año, reafirmando el compromiso de seguir construyendo espacios de amor y aprendizaje para las infancias.