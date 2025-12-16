Llaryora anunció que habrá una sede de la Escuela de Suboficiales en San Vicente

El gobernador Martín Llaryora anunció una nueva sede de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba en San Vicente. Fue en el marco del acto de egreso y toma de juramento a 535 agentes egresados de la promoción 223° y dijo que después de más de 15 años de no tener un lugar propio para la formación de los nuevos uniformados, se levantará un edificio moderno y totalmente nuevo, ubicado en calle Lisandro de la Torre, en el predio de la ex «Araña».

El anuncio es de alto impacto para la Policía de Córdoba, pero también para la comunidad de ese sector, ya que la nueva escuela imprimirá su dinámica propia en el barrio y en toda la zona.

Durante el acto, el mandatario provincial agradeció a los integrantes de la promoción que egresó por la vocación de servicio elegida, y remarcó que la función policial es una de las tareas más nobles dentro de la vida social.

«Estoy aquí como gobernador para garantizarles el apoyo en el ejercicio de su gestión, los buenos son los de azul, tenemos que cuidar a nuestra fuerza»; afirmó el mandatario. En ese sentido, Llaryora destacó el rol central de la seguridad para la convivencia democrática y el desarrollo de la comunidad. «Sin seguridad es imposible la vida en comunidad. La única manera de vivir en paz y en progreso es con la tranquilidad de poder recorrer la propia comunidad sin miedo, salir de la casa con confianza o compartir un espacio público con la familia, sabiendo que hay quienes cuidan a la sociedad, y eso lo garantizan ustedes»; expresó.

Asimismo, resaltó el compromiso de los nuevos agentes por haber elegido una carrera dedicada a la defensa de los cordobeses y al crecimiento de una provincia próspera. Además, el gobernador ratificó el respaldo del Estado provincial en el ejercicio de las funciones policiales. En esa línea, Llaryora destacó las inversiones realizadas por el gobierno provincial para fortalecer y jerarquizar a la fuerza policial y señaló que se trata de inversiones históricas, visibles en la incorporación de nuevos móviles y camionetas, el uso de drones, la aplicación de tecnología y la puesta en marcha de un nuevo sistema 911, que permitirá optimizar los tiempos de respuesta y garantizar compatibilidad tecnológica con los grandes servicios de seguridad a nivel internacional.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, saludó y felicitó a los agentes egresados, y destacó el esfuerzo realizado durante su formación. «Vamos a continuar elevando la calidad de nuestros agentes porque queremos una policía cada día mejor, más profesional y más entrenada, como así también más empática y humana. Queremos ser los mejores y tener los mejores policías».

El jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez, señaló que los 535 nuevos agentes egresan con una formación integral que abarca primeros auxilios, el uso de armas no letales y de fuego, recursos móviles. «Les pido que sean hombres de bien, comprometidos y empáticos, y que cada vez que vistan el uniforme lo hagan con honor, con la cabeza en alto y con la convicción de que representan a la Policía de la Provincia de Córdoba»; subrayó Gutiérrez.

Nueva sede para la Escuela de Suboficiales de Policía

El gobernador anunció un nuevo espacio destinado a la formación y capacitación de los efectivos policiales, y expresó su intención de avanzar en una infraestructura acorde a las necesidades de la fuerza. En ese marco, remarcó la importancia de contar con un edificio propio que esté a la altura de la institución. Llaryora adelantó que quienes continúen su formación podrán contar, a partir del próximo año, con un instituto moderno, con conectividad plena y las condiciones necesarias para mejorar la calidad educativa.

La nueva sede de la Escuela de Suboficiales de Policía «General Manuel Belgrano» se construye en el predio conocido como «La Araña», ubicado en barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba, sobre calle Lisandro de la Torre 1945. Una vez inaugurada, la sede central de San Vicente tendrá capacidad para albergar unos 700 aspirantes por ciclo lectivo.

Cabe destacar que hasta el año 2009, la Escuela de Suboficiales funcionó en el barrio Villa Belgrano, sobre calle Neper. En ese mismo año, se mudó al barrio Ciudad de Los Cuartetos, donde funciona actualmente.

Además, Llaryora recordó en su discurso que con el comienzo del ciclo lectivo 2026 comenzarán a funcionar en el interior provincial 23 anexos de la Escuela de Suboficiales, alcanzando una capacidad formativa de 1.800 aspirantes por cohorte.

Los anexos en el interior que abrirán sus puertas el próximo año estarán radicados en Cruz del Eje, Deán Funes, Jesús María, Minas, Río Primero, San Francisco, Valle Hermoso, Villa de Soto, Villa Dolores, Alta Gracia, Bell Ville, Canals, Corral de Bustos, La Carlota, Laboulaye, Río Cuarto, Río Segundo, Río Tercero, Villa Huidobro, Villa María, Malagueño, Salsacate, y Villa Allende.