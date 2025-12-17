Animales que estaban en cautiverio fueron liberados en las Sierras Chicas

La Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, realizó una nueva suelta de fauna silvestre en una zona rural de Colanchanga, en las Sierras Chicas de Córdoba. Se trata de ejemplares que obtuvieron el alta sanitaria y comportamental luego de atravesar distintos procesos de rehabilitación tras haber sido rescatados del cautiverio en procedimientos de control.

En total, fueron liberados 25 pájaros, dos aves rapaces, cuatro aves carroñeras, dos comadrejas, un gato montés y un zorro gris. Algunos de estos animales fueron rehabilitados en el centro de rescate del Parque de la Biodiversidad, en la ciudad de Córdoba, y otros en el Tatú Carreta, en Casa Grande, departamento Punilla.

El secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, explicó que ambos centros son los principales espacios de derivación por su capacidad de recepción y atención de la fauna rescatada. Además, remarcó que no todos los ejemplares atraviesan el mismo proceso antes de regresar a la naturaleza, ya que algunos requieren cuarentena, mientras que otros necesitan crianza asistida o rehabilitación física y comportamental.

En esta liberación, la mayoría de los animales —exceptuando a las aves paseriformes— ingresaron a los centros de rescate a una edad muy temprana, lo que implicó un trabajo prolongado para lograr su reinserción en la vida silvestre. En varios casos, se realizaron monitoreos constantes, adaptación de recintos y cuidados específicos para evitar la impronta humana.

Desde el Tatú Carreta detallaron que recibieron el alta sanitaria cinco piquitos de oro, seis reinasmoras, dos pepiteros de collar, un naranjero, un brasita de fuego, cinco jilgueros y dos chimangos. En tanto, el Parque de la Biodiversidad informó la liberación de tres cardenales copete rojo, un pepitero de collar, un corbatita común, cuatro jotes cabeza negra, un gato montés, un zorro gris y dos comadrejas.

Entre las historias destacadas se encuentra la de un gato montés que ingresó con apenas un mes y medio de vida y atravesó un exhaustivo proceso de crianza asistida y monitoreo sanitario, así como la de una zorra gris juvenil que llegó con un cuadro avanzado de sarna y logró recuperarse por completo antes de su liberación.

Desde la Policía Ambiental reiteraron que el lugar de la fauna silvestre es la naturaleza y recordaron la importancia de no capturar, retener ni comercializar animales silvestres.