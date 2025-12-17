Capilla del Monte presentó el Plan Director de los servicios de agua y cloacas

Durante un acto que se realizó este miércoles 17 de diciembre en la Sala Poeta Lugones, el intendente Fabricio Díaz encabezó el lanzamiento del Plan Director de Aguas y Cloacas de la ciudad de Capilla del Monte.

Esto se logró a partir de la decisión estratégica del gobierno municipal de avanzar en una nueva concesión que finalmente quedó en manos de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz (Coopi).

El gerente de la cooperativa, Rodolfo Frizza, destacó que las inversiones realizadas por el municipio en los últimos tiempos, fueron claves para «recibir un sistema estabilizado» que hoy permite realizar «una proyección estratégica, de cara al futuro».

El ingeniero Facundo Ganancias presentó además un diagnóstico técnico de la situación, junto a las proyecciones de crecimiento de la población y el detalle de las obras futuras necesarias, ofreciendo un marco realista y planificado para las inversiones que Aguas Capilla realizará en los próximos años.

El Plan Director garantiza una gestión seria y planificada del agua con vistas al futuro.