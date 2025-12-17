Córdoba: Marcharon a la Legislatura contra la reforma laboral y la suba de aportes

Los gremios estatales marcharon este miércoles hacia la Legislatura de Córdoba contra la reforma laboral y la suba de aportes. Se movilizaron los trabajadores judiciales, Luz y Fuerza, el SUOEM, La Bancaria, UEPC y la CGT, quienes reclaman que se elimine el artículo cuestionado del proyecto fiscal y rechazan que el ajuste recaiga sobre trabajadores activos y jubilados.

La movilización se enmarca dentro del debate por el Presupuesto 2026 y la emergencia previsional.

Los empleados advirtieron sobre un recorte salarial y se advierte que se profundizará el conflicto.

La disputa por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones se endurece y la movilización avanzó por las calles céntricas desde Colón y Cañada hacia la Unicameral, lo que provocó cortes de tránsito y desvíos.