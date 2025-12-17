Fin de año: Tanti recordó que está prohibido vender y tirar pirotecnia

La Municipalidad de Tanti recordó que se encuentra vigente la ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año.

«En cumplimiento de la Ordenanza Municipal, está prohibido el uso, la tenencia y la comercialización de pirotecnia en la ciudad de Tanti»; expresaron desde el gobierno liderado por Emiliano Paredes.

«Cuidemos a nuestros vecinos y los animales»; completaron.