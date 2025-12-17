Nuevo complejo judicial: donaron un predio estratégico en Villa María

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba firmó esta semana un convenio de donación con cargo de un terreno en la ciudad de Villa María, destinado a la construcción del Parque Ciudad Judicial, un proyecto clave para la modernización y centralización del servicio de justicia en el centro de la provincia.

El acto se desarrolló en el loteo Aires del Norte, sobre la ruta nacional 158, y fue encabezado por el presidente del TSJ, Luis Eugenio Angulo, y el vocal Luis Enrique Rubio, junto al intendente Eduardo Accastello. El predio, de 16.701 metros cuadrados, fue donado por el Grupo Muros, presidido por el empresario villamariense Juan Carlos Gagliardi, y se encuentra en uno de los accesos principales a la ciudad desde la Autopista N.º 9.

Durante la firma, Angulo remarcó la importancia de fortalecer de manera sostenida la infraestructura judicial, al señalar que se trata de una política pública que se impulsa desde hace décadas en la provincia. En ese marco, recordó que desde 1998, bajo la coordinación de Rubio, se construyeron miles de metros cuadrados de edificios judiciales en distintos puntos de Córdoba.

El presidente del TSJ subrayó además la necesidad del trabajo articulado entre el Poder Judicial, los gobiernos locales y el sector privado, y sostuvo que contar con edificios adecuados mejora tanto las condiciones laborales como la calidad de la respuesta que recibe la ciudadanía.

El proyecto prevé la creación de un Parque Ciudad Judicial que concentrará dependencias de la Justicia provincial y federal, oficinas del Ministerio Público, salas de audiencias y otros servicios vinculados, con el objetivo de centralizar funciones actualmente dispersas y optimizar la atención al público.

Del acto participaron también legisladores provinciales, autoridades judiciales federales, representantes del Colegio de Abogados y funcionarios provinciales y municipales.