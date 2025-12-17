Productos hechos en prisión se presentan en una muestra judicial

Hasta este viernes 19 de diciembre, el Palacio de Justicia II, ubicado en Fructuoso Rivera 720 de la ciudad de Córdoba, alberga una exposición de productos elaborados en establecimientos del Servicio Penitenciario provincial, abierta al público de 8 a 16 horas.

La muestra, titulada “Crear, producir y educar en prisión”, es organizada por el Servicio Penitenciario de Córdoba y el Ministerio de Justicia y Trabajo, y presenta trabajos de carpintería, herrería, mimbrería, tapicería, costura y vivero, además de artesanías realizadas con madera y hierro, que también se ofrecen a la venta.

Durante el acto de apertura, el camarista penal Marcelo Jaime destacó el valor simbólico y social de la iniciativa, al señalar que cada pieza exhibida representa “una prueba tangible de la promesa de la resocialización”, fruto del aprendizaje, la paciencia y el deseo de reparación de quienes participaron en su elaboración.

De la inauguración participaron el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña; el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado; y la directora de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria, prefecta Roxana Allende, junto a autoridades judiciales, gubernamentales y del sistema penitenciario.