Un libro de cuentos propone valores para niños en edad escolar

Díaz detalló que cada relato es breve y trabaja emociones como la sorpresa y la curiosidad, incorporando valores como la empatía, la tolerancia, la solidaridad, la verdad y la prudencia, con una impronta lúdica que busca generar cercanía con los lectores. También explicó que cada personaje está asociado a un color específico, como parte del universo simbólico del libro.

La presentación contó con la presencia de la directora general de Coordinación de la Legislatura, Verónica Núñez; el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales, Federico Menis; y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Córdoba, Marco Gómez, entre otros asistentes.

Daniela del Carmen Díaz nació en la ciudad de Córdoba, es docente, licenciada en Educación, especialista en Neurociencias y se dedica actualmente a la literatura infantil. Integra la conducción de la SADE Córdoba y dirige la Biblioteca Luis de Tejeda. Entre sus publicaciones anteriores se encuentran “Cuentos con historia” (2024), “Educación y autismo” (2024) y “Ser docente en la era digital” (2025).