Bialet Massé pondrá a funcionar su nuevo Centro de Monitoreo

La Municipalidad de Bialet Massé ultima detalles para dejar inaugurado el nuevo Centro Municipal de Control y Monitoreo. El acto se realizará el próximo viernes 19 de diciembre a las 10 hs. en el edificio ubicado en calle Rivadavia y Del Campillo.

Se trata de un nuevo espacio pensado para fortalecer la seguridad y el cuidado de los vecinos y vecinas.

Desde el gobierno municipal, destacaron la importancia que estas instalaciones tendrá en el trabajo para profundizar la prevención y colaborar con el trabajo que lleva adelante la Policía de Córdoba.