El 27 de diciembre aumentarán los peajes en Córdoba

Córdoba. En las últimas horas Caminos de las Sierras dio a conocer que se aplicará un nuevo incremento a partir del sábado 27 de diciembre en todos los peajes de la provincia.

El esquema de tarifas anunciado busca beneficiar a quienes más usan el sistema de TelePEAJE y a los vehículos de menor porte. Por ese motivo, dichos conductores pagarán un importe menor.

Además se aplicará un sistema de descuentos progresivos que pueden llegar hasta el 100% de bonificación para quienes no hagan uso del pase manual.

Así quedan las tarifas para autos con TelePEAJE

El sistema de descuentos para automóviles adheridos al TelePEAJE funciona de la siguiente manera:

Entre 1 y 10 pasadas mensuales: $1.593,15 por pasada.

Entre 11 y 30 pasadas: $1.509,30 (el descuento se aplica de manera retroactiva desde la primera pasada).

Entre 31 y 50 pasadas: $1.341,60 (retroactivo).

Entre 51 y 80 pasadas: $1.173,90 (retroactivo).

Desde la pasada 81 en adelante: bonificación del 100% (no se paga peaje).

Así quedan las tarifas para el pago manual y en efectivo

Motos: circulan sin costo de lunes a viernes.Solo se cobra una tarifa de$800 los sábados, domingos y feriados

Autos: $3.000por pasada

Camiones con dos ejes, ruedas duales o altura mayor a 2,10 metros: $6.000.

Vehículos de 3 a 4 ejes, sin ruedas duales y altura menor a 2,10 metros (por ejemplo, un auto con un carro): $6.000.

De 3 o 4 ejes con ruedas duales y más de 2,10 metros: $15.000.

Camiones con 5 o 6 ejes: $20.000.

Más de 6 ejes: $25.000.