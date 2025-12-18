Hallazgo histórico en Córdoba: descubren un resto fósil óseo de gran relevancia

El material paleontológico recuperado es un fragmento óseo de aproximadamente 8 cm de longitud, que muestra paredes delgadas y es hueco, una característica anatómica que suele asociarse a ciertos grupos de vertebrados del período Cretácico, como dinosaurios terópodos o reptiles voladores.

Este hallazgo es excepcional: se sitúa cronológicamente en la Era Mesozoica, un periodo que abarca desde hace 252 hasta hace 66 millones de años. Hasta la fecha, no se contaba con registros de restos óseos de vertebrados de esta antigüedad en la provincia, lo que abre una ventana inédita al pasado remoto de las sierras cordobesas.

Ciencia y tecnología al servicio del patrimonio

Tras el hallazgo, y en cumplimiento estricto de la Ley Provincial 5543 de protección del patrimonio, se dio aviso a la Agencia Córdoba Cultura.

El material fue trasladado en un «bochón» de yeso para proteger su integridad. El CICTERRA, junto a autoridades del CONICET y la UNC, recibieron la pieza para iniciar un complejo proceso de estudio que incluye tecnología de última generación:

Escaneo 3D y Tomografías: Se utilizarán micro-tomografías computadas para reconstruir las partes del hueso que aún están ocultas o erosionadas.

Impresión 3D: Se proyecta «completar» el hueso mediante la impresión de moldes tomados de la roca encajante.

Análisis Histológico: Pequeños fragmentos serán analizados bajo microscopio para determinar el metabolismo y la edad biológica del ejemplar.

La integración de los análisis mencionados, junto con el trabajo de investigación ya iniciado por personal del CICTERRA y especialistas de otras instituciones, permitirá alcanzar los objetivos como clasificación y descripción del resto; digitalización y reconstrucción tridimensional; reconstrucción 3D del fragmento ausente a partir del molde preservado; reconstrucción de posibles espacios huecos internos; obtención de imágenes fotográficas de alta calidad; descripción anatómica detallada y caracterización biológica.

Un nuevo horizonte exploratorio

Este descubrimiento es un motor para futuras investigaciones. Este registro alienta a llevar adelante nuevas actividades de exploración en la región de Ongamira. El objetivo no es solo identificar a qué animal perteneció el hallazgo, sino también comprender cómo era el clima y el ambiente de Córdoba en la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra.

El fósil quedará resguardado en la colección oficial del CICTERRA, bajo la tutela de la Provincia, garantizando que este fragmento de historia cordobesa sea preservado para las futuras generaciones.