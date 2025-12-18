Se aprobó la emergencia del sistema previsional: cómo impacta en las jubilaciones

La Legislatura de Córdoba aprobó la ley que declara la emergencia del sistema previsional y tiene como principal objetivo garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. El debate comenzó más tarde de lo previsto y finalizó en horas de la madrugada, en medio de un clima caliente con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

La emergencia se extenderá por cinco años, con posibilidad de prórroga automática, y entre las principales modificaciones que se introducen, se destaca la restitución parcial del 82% móvil para los jubilados que perciben los haberes más bajos. Se implementará un adicional mensual no remunerativo para compensar la deducción de aportes personales en el cálculo del haber, de manera que se alcance el 82% de la remuneración en alrededor de 60 mil jubilados, con haberes que rondan los $1.300.000.

Sin embargo, la medida deja afuera a una gran parte de los pasivos de mayores haberes.

También se habilita al gobierno provincial a aumentar las alícuotas de los aportes personales de los trabajadores activos en hasta un 8%, siguiendo escalas progresivas que afectarán principalmente a los sectores con mayores salarios, como los empleados judiciales, bancarios, trabajadores de EPEC y municipales.