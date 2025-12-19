Así quedó la nueva Municipalidad de Tanti, hoy se inaugura el edificio

El intendente Emiliano Paredes dejará inaugurado hoy el nuevo edificio de la Municipalidad de Tanti. Se trata de una obra histórica para la comunidad, la cual marca el legado de una gestión de gobierno con la mirada en el futuro. El evento coincidirá con la Apertura de Temporada y culminará con un show de Los Caligaris en el Anfiteatro Municipal.

Este 19 de diciembre no será un día más en la historia de Tanti, sino que marca la culminación de meses de arduo trabajo para dejar en condiciones la nueva sede de gobierno.

Las nuevas instalaciones se ubican en Avenida Belgrano 81 y el nuevo edificio municipal fue bautizado como Palacio 23 de Marzo (en honor a la fecha de la fundación de Tanti) y cuenta con instalaciones acorde al crecimiento de la ciudad y las necesidades de los vecinos. Se trata del antiguo inmueble que era ocupado por la Cooperativa y requirió una inversión cercana a los 250 millones de pesos, que fueron afrontados con fondos propios.

Con su habilitación, se dará un paso importante en la centralización de todas las áreas de la Municipalidad.

Pero además, su puesta en marcha se entiende como una poderosa carta de intención de Paredes, quien lleva adelante una gestión con visión, orden y la voluntad de entrar en la historia local.

Tras el acto oficial, previsto para las 18 horas, se dará inicio a los festejos y se celebrará la Apertura de Temporada con una propuesta artística que convocará a vecinos y turistas. La grilla de espectáculos incluye a Los Caligaris (elegidos para el cierre de la noche); Los Villanos del Pentagrama; y El Fabri, conformando una oferta diversa para el comienzo del verano.