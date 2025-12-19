Capilla del Monte se prepara para vivir una «Navidad bajo las Estrellas»

Capilla del Monte. En el marco de las celebraciones de fin de año, el municipio de Capilla del Monte invita a vecinos y turistas a participar de "Navidad bajo las Estrellas", una jornada pensada para disfrutar en familia y recuperar el espíritu festivo en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

La cita tendrá lugar este sábado 20 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza San Martín. El programa de actividades promete una combinación de tradición religiosa, música coral y actividades recreativas para los más pequeños.

La apertura de la jornada estará marcada por la fe y el arte local:

Pesebre Viviente: Estará representado por los integrantes de la Parroquia San Antonio de Padua, quienes recrearán el nacimiento de Jesús.

Encuentro Coral: La música estará a cargo de una destacada colaboración entre el Coro Municipal de Capilla del Monte y el Coro Municipal de Los Cocos, quienes interpretarán un repertorio de villancicos navideños clásicos.

Uno de los grandes atractivos de la tarde será la presencia de Papá Noel. Desde la organización, se invitó a los niños a acercarse para entregarle sus cartas y tomarse una fotografía de recuerdo, consolidando este espacio como el punto de encuentro infantil por excelencia de la temporada.