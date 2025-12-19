El Gobierno provincial reconoció al Belgrano femenino campeón del Clausura 2025

Encabezado por el gobernador Martín Llaryora, este viernes se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario un reconocimiento oficial al plantel femenino del Club Atlético Belgrano, reciente campeón del Torneo Clausura 2025 de Primera División. El acto puso en valor un logro histórico para el deporte cordobés y el crecimiento sostenido del fútbol femenino en la provincia.

Las “Piratas” se consagraron campeonas tras vencer a Racing en la final disputada en el estadio Julio César Villagra, obteniendo el primer título nacional en la máxima categoría del fútbol femenino para un club de Córdoba.

Durante el encuentro, autoridades provinciales y deportivas destacaron que el campeonato es el resultado de un proceso de crecimiento, profesionalización y desarrollo iniciado hace menos de cinco años.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, subrayó la importancia del acompañamiento estatal y sostuvo que el avance del fútbol femenino es fruto del esfuerzo de los clubes y de la inversión sostenida. “Invertir en el deporte femenino es invertir en salud, inclusión, valores y vida. Hoy está más claro que nunca, y Belgrano lo coronó con un campeonato”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, remarcó el impacto del logro y señaló que Belgrano se convirtió en un ejemplo para las nuevas generaciones de jugadoras, destacando el acompañamiento del Estado provincial y municipal.

El presidente del Club Atlético Belgrano, Luis Artime, calificó el título como un hito histórico para Córdoba y expresó el orgullo institucional por haber sostenido un proceso de profesionalización continuo. “El apoyo de la Provincia fue parte fundamental del proyecto de fútbol femenino que comenzamos hace cinco años”, indicó.

En tanto, la directora técnica del plantel, Mariana “Pomu” Sánchez, destacó el valor histórico del campeonato y aseguró que su verdadero alcance se dimensionará con el tiempo. Además, agradeció el respaldo del Gobierno provincial y el compromiso del club con el desarrollo del fútbol femenino.

En pocos años, el equipo femenino de Belgrano pasó de competir en la Liga Cordobesa a consagrarse campeón de la Primera División de AFA, con ascensos consecutivos, récords de público y una fuerte apuesta al profesionalismo, que incluye contratos por encima del mínimo exigido y condiciones acordes a la élite del fútbol.

Con 26 títulos oficiales en su historia femenina, Belgrano ya se prepara para su próximo desafío: disputar la clasificación a la Copa Libertadores 2026 el próximo domingo a las 19:30 frente a Newell’s, en el estadio Juan Pablo Francia.

El reconocimiento del Gobierno provincial se enmarca en una política sostenida de acompañamiento y fortalecimiento del deporte, celebrando a quienes, con compromiso y resultados, llevan el nombre de Córdoba a lo más alto.