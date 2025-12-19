Encontraron restos fósiles de lo que sería el primer dinosaurio de Córdoba

Córdoba. investigadores cordobeses encontraron el primer resto fósil óseo de vertebrado de la Era Mesozoica en la provincia de Córdoba. El hallazgo se produjo en la Sierra de Copacabana, Pajarillo y Masa, en las cercanías de Ongamira, y podría corresponder a un dinosaurio terópodo o a un reptil volador del período Cretácico.

El fragmento, de unos 8 centímetros de largo, presenta paredes delgadas y es hueco, una característica que suele asociarse a ciertos grupos de vertebrados que habitaron la Tierra entre 252 y 66 millones de años atrás. Hasta ahora, no existían registros de restos óseos tan antiguos en suelo cordobés, lo que convierte este hallazgo en un hecho excepcional para la ciencia local y nacional.

El rescate del fósil estuvo a cargo de una comisión integrada por personal técnico y científicos de la Dirección de Patrimonio Cultural, el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Arturo U. Illia” (dependientes de la Agencia Córdoba Cultura), y el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra (CICTERRA) del Conicet y la UNC.

Apenas se confirmó la importancia del hallazgo, se activó el protocolo de la Ley Provincial 5543 de protección del patrimonio y se dio aviso a las autoridades. El material fue cuidadosamente extraído y trasladado en un “bochón” de yeso para proteger su integridad.

Ahora, el fragmento será sometido a un complejo proceso de estudio con tecnología de última generación.

El hallazgo abre una ventana inédita al pasado remoto de las sierras cordobesas. Hasta la fecha, no se habían encontrado restos óseos de vertebrados de la Era Mesozoica en la provincia. Este registro no solo permitirá identificar a qué animal perteneció el fragmento, sino también reconstruir cómo era el clima y el ambiente de Córdoba cuando los dinosaurios dominaban la Tierra.

