Llaryora entregó $615 millones a 21 cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de aportes económicos a 21 cuerpos de Bomberos Voluntarios de distintas localidades de Córdoba, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento, mejorar el equipamiento y acompañar la tarea esencial que desarrollan en prevención y respuesta ante emergencias.

Las ayudas, canalizadas a través del programa Ayudas Directas a la Comunidad, totalizaron $615.000.000.

Durante el acto, Llaryora destacó la importancia del trabajo articulado entre los gobiernos locales y los cuarteles, y subrayó que el rol de los bomberos voluntarios va mucho más allá del combate de incendios.

“Todos los que fuimos intendentes sabemos que con los bomberos siempre hay colaboración. El trabajo conjunto con ellos es central”, expresó.

El gobernador remarcó además la vocación solidaria de los cuerpos de bomberos y recordó su compromiso sostenido con estas instituciones desde antes de asumir la gobernación.

“Desde el primer día me comprometí a que la Provincia tuviera con los bomberos una relación especial. Sepan que conmigo cuentan con un gobernador amigo”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Pablo Quinteros, resaltó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial a los cuarteles, mediante inversiones destinadas a infraestructura, equipamiento, becas y fortalecimiento operativo. En ese marco, destacó la incorporación de tecnología para la detección temprana de incendios, como los domos inteligentes, y adelantó que el sistema será ampliado el próximo año.

Quinteros subrayó que, gracias a estas políticas, durante 2025 se registró casi un 85% menos de incendios que el año anterior, y valoró el esfuerzo de los bomberos voluntarios en todo el territorio provincial.

Representantes de distintos cuarteles también destacaron el respaldo institucional. Javier Arfenoni, bombero voluntario de Villa Valeria, señaló la importancia del apoyo del Estado tanto en lo operativo como en lo emocional. En tanto, Hugo Imael Paletti, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Reducción, aseguró que el acompañamiento provincial se traduce en mejoras concretas en los cuarteles.

Las instituciones beneficiadas pertenecen a localidades como Las Varillas, Vicuña Mackenna, Villa Yacanto, Reducción, Morteros, Devoto, Sampacho, Alicia, Mattaldi, entre otras. Del acto participaron también funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y presidentes comunales.