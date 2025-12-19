Sierras de Córdoba

Mañana se hará la Apertura de Temporada de Bialet Massé

Se anuncia un festival popular con la presencia de grupos musicales y el taller de danzas.
Córdoba
viernes, 19 de diciembre de 2025 · 13:27

El próximo sábado 20 de diciembre se vivirá la Apertura de Temporada de Bialet Massé. Será desde las 21 horas en el predio del Centro Integrador Comunitario, donde se desarrollará un festival popular que anticipará la llegada del verano.

Se presentará Macumbia, Chino Cárdenas y el Taller Municipal de Danzas Folklóricas «Tradiciones Argentinas». 

Además, se dará a conocer el calendario de eventos del 2026, con propuestas para que vecinos y visitantes disfruten de los paisajes, espacios y la nuestra cultura serrana.

