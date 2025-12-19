Mañana se hará la Apertura de Temporada de Bialet Massé

El próximo sábado 20 de diciembre se vivirá la Apertura de Temporada de Bialet Massé. Será desde las 21 horas en el predio del Centro Integrador Comunitario, donde se desarrollará un festival popular que anticipará la llegada del verano.

Se presentará Macumbia, Chino Cárdenas y el Taller Municipal de Danzas Folklóricas «Tradiciones Argentinas».

Además, se dará a conocer el calendario de eventos del 2026, con propuestas para que vecinos y visitantes disfruten de los paisajes, espacios y la nuestra cultura serrana.