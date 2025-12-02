Comenzaron los cursos de Córdoba Crea Futuro con 3.500 personas capacitándose

Formación digital para el empleo del futuro
Comenzaron los cursos de Córdoba Crea Futuro con 3.500 personas capacitándoseLa primera cohorte inició su cursado en marketing, inteligencia artificial, ciberseguridad, negocios digitales y otras áreas clave, como parte del programa que otorgará 10.000 becas de formación gratuita en toda la provincia.
Córdoba puso en marcha la primera etapa del programa Córdoba Crea Futuro, una iniciativa provincial que busca impulsar nuevas habilidades laborales en áreas de alto crecimiento y acompañar la reconversión profesional de miles de trabajadores. En esta apertura, 3.500 personas de distintos puntos de la provincia comenzaron su capacitación virtual.
El programa, que otorgará 10.000 becas gratuitas, se desarrolla a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba, el sector privado y el ámbito académico. En esta edición participan Aleph, referente global en tecnología, y R’Evolution, especialistas en educación innovadora.
La propuesta formativa incluye trayectos en:
- Marketing y Publicidad Digital
- Marketing Digital e Inteligencia Artificial
- Operador de Ciberseguridad
- Operador en Inteligencia Artificial
- Negocios Digitales y Comercio Electrónico
- Soporte y Atención al Cliente en entornos digitales
- Aplicaciones avanzadas de IA en entornos productivos
- Coding inicial y avanzado para Proyectos y Negocios
- Seguridad de la Información y Redes
Cada curso fue diseñado para potenciar habilidades digitales, actualizar perfiles profesionales y mejorar la empleabilidad en sectores donde la demanda de talento es creciente.
La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, afirmó que la transformación tecnológica redefine las oportunidades laborales. “Si queremos que los cordobeses tengan un lugar en ese futuro, hay que generar capacidades y habilidades que permitan afrontar con éxito estos desafíos”, sostuvo.
En las próximas semanas iniciará la segunda cohorte, integrada por jóvenes en búsqueda de su primer empleo y por trabajadores que necesitan actualizarse para no quedar fuera del mercado laboral.
Las personas interesadas pueden conocer más sobre la propuesta e inscribirse en: https://cordobacreafuturo.com.ar/