Comenzaron los cursos de Córdoba Crea Futuro con 3.500 personas capacitándose

Córdoba puso en marcha la primera etapa del programa Córdoba Crea Futuro, una iniciativa provincial que busca impulsar nuevas habilidades laborales en áreas de alto crecimiento y acompañar la reconversión profesional de miles de trabajadores. En esta apertura, 3.500 personas de distintos puntos de la provincia comenzaron su capacitación virtual.

El programa, que otorgará 10.000 becas gratuitas, se desarrolla a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba, el sector privado y el ámbito académico. En esta edición participan Aleph, referente global en tecnología, y R’Evolution, especialistas en educación innovadora.

La propuesta formativa incluye trayectos en:

Marketing y Publicidad Digital

Marketing Digital e Inteligencia Artificial

Operador de Ciberseguridad

Operador en Inteligencia Artificial

Negocios Digitales y Comercio Electrónico

Soporte y Atención al Cliente en entornos digitales

Aplicaciones avanzadas de IA en entornos productivos

Coding inicial y avanzado para Proyectos y Negocios

Seguridad de la Información y Redes

Cada curso fue diseñado para potenciar habilidades digitales, actualizar perfiles profesionales y mejorar la empleabilidad en sectores donde la demanda de talento es creciente.

La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, afirmó que la transformación tecnológica redefine las oportunidades laborales. “Si queremos que los cordobeses tengan un lugar en ese futuro, hay que generar capacidades y habilidades que permitan afrontar con éxito estos desafíos”, sostuvo.

En las próximas semanas iniciará la segunda cohorte, integrada por jóvenes en búsqueda de su primer empleo y por trabajadores que necesitan actualizarse para no quedar fuera del mercado laboral.

Las personas interesadas pueden conocer más sobre la propuesta e inscribirse en: https://cordobacreafuturo.com.ar/